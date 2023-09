Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A7 in Hamburg Stand: 27.09.2023 11:48 Uhr Schwerer Unfall auf der A7: Beim Autobahn-Dreieck Nordwest ist am Morgen ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr am frühen Mittwochmorgen auf der Strecke in Richtung Norden kurz hinter dem Dreieck Nordwest ein Lastwagen auf ein Stauende auf und schob ein stehendes Fahrzeug gegen einen Sattelschlepper. Der Fahrer des mittleren Lastwagens sei dabei tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Weiterer Fahrer kam ins Krankenhaus

Nach Angaben der Feuerwehr musste der eingeklemmte Fahrer aus dem hinteren Wagen mit technischen Hilfsmitteln aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Der dritte beteiligte Fahrer sei unverletzt geblieben.

Eine Spur wieder freigegeben

Die A7 war für die Aufräumarbeiten am Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Norden zunächst komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Eine Umleitung führte über die A23 und die Auffahrt Eidelstedt. Am späten Vormittag wurde eine Spur wieder freigegeben.

