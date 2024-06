Lidl-Reederei Tailwind: Mit EM-Fanartikeln auf Wachstumkurs Stand: 28.06.2024 07:06 Uhr Erst vor zwei Jahren hat der Discounter Lidl im Zuge der Corona-Krise eine eigene Containerreederei gegründet. Inzwischen ist Tailwind Shipping mit Sitz in Hamburg unter den 40 größten Linienreedern weltweit - und will weiter wachsen. Wie wichtig das ist für Lidl ist, zeigt sich gerade jetzt zur EM.

"Panda Express" nennt die Hamburger Reederei Tailwind Shipping ihre Hauptroute von China aus ins Mittelmeer. In den vergangenen Monaten waren dort viele Fanartikel für die Fußball-Europameisterschaft an Bord: Der Discounter Lidl ist Sponsor der EM und lebt auch vom Fanartikel-Verkauf.

Fanartikel kamen diesmal pünktlich an

Allerdings müssten die Waren pünktlich sein, sagt Tailwind-Geschäftsführer Christian Stangl. "Wenn das Team, das man anfeuert, schon ausgeschieden ist, dann braucht man keine Flagge und keinen Fußball mehr." Anders als bei der letzten WM kam jetzt zur EM alles pünktlich an.

Pünktlichkeit als eines der Hauptziele

Die neun Schiffe der Reederei Tailwind sind so pünktlich wie bei kaum einer anderen Linienreederei weltweit. Das war eines der Ziele von Lidl, als die Reederei 2022 gegründet wurde, um den Import von Waren aus Asien in die eigene Hand zu nehmen. "Wir wussten nicht, welches Problem als nächstes auftritt, aber wir wussten schon, dass wir dauerhaft Störungen in der Lieferkette zu erwarten haben", sagte Stangl.

Auch Tailwind hat Probleme durch Huthi-Rebellen

So gibt es aktuell Probleme im Roten Meer, wo Huthi-Rebellen Frachter attackieren. Für den längeren Weg um Südafrika setzt Tailwind ein zusätzliches Schiff ein. Inzwischen gilt die Lidl-Schifffahrtstochter als zweitgrößte Linienreederei Deutschlands - allerdings gibt es neben Tailwind auch nur noch den Branchenprimus Hapag-Lloyd.

