Stand: 27.07.2024 08:03 Uhr Letzte Generation blockiert Kreuzung an der Christuskirche

Klimaaktivisten der Letzten Generation wollen am Sonnabendmittag die Kreuzung an der Christuskirche in Eimsbüttel blockieren. Das Motto: "Swarming gegen den fossilen Wahnsinn". Beim sogenannten Swarming stürmen mehrere Menschen auf die Straße und verhindern kurzfristig die Weiterfahrt für Autos. Fünf Mal fünf Minuten Blockade sind in der Zeit von 12 Uhr bis 13:30 Uhr geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.07.2024 | 08:00 Uhr