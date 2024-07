Hamburg: "Letzte Generation" beschmiert Tesla-Cybertruck Stand: 13.07.2024 13:17 Uhr Aktivisten der Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" haben am Sonnabend in einem Showroom in Hamburg einen Tesla-Cybertruck mit Farbe beschmiert.

Die Protestaktion dauerte nur wenige Minuten. Bekleidet mit orangenen Warnwesten waren zwei Klimaaktivisten gegen 9.30 Uhr ins Tesla-Center in Wandsbek gelaufen. Dort bewarf einer der Männer den SUV-Cybertruck mit Farbe aus einem handballengroßen Plastiktopf. Die Farbe landete auf der Frontscheibe. Dann entrollten die beiden Aktivisten ein Transparent vor dem Fahrzeug, darauf stand: "Gepanzert in die Katastrophe."

Inzwischen kursiert ein Video der Protestaktion im Netz. Auf X (früher Twitter) schreibt die "Letzte Generation": Der Truck versinnbildliche, wohin die unsoziale Politik der letzten Jahre geführt habe. Wenige reiche Menschen führen gut gepanzert in die Katastrophe und rissen alle mit sich.

LKA ermittelt

Jetzt ermittelt das LKA gegen die beiden 21- und 55-jährigen Klimaaktivisten, wegen Sachbeschädigung droht ihnen ein Bußgeld. Der gepanzerte SUV tourt seit Anfang Mai durch Deutschland. Tesla hat den Cybertruck aktuell in der Filiale in Wandsbek ausgestellt. Das 3,1 Tonnen schwere und 5,68 Meter lange Gefährt ist bisher in Europa nicht zugelassen.

