"Letzte Generation" besprüht Audimax in Hamburg Stand: 23.10.2023 12:09 Uhr Klimaaktivisten haben am Montagvormittag die Glasfassade des Audimax der Universität Hamburg mit orangener Farbe besprüht.

Außerdem entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Letzte Generation vor den Kipppunkten".

Aktivisten und Aktivistinnen der Gruppe hatten in den letzten Wochen bereits mehrfach Farbattacken an Universitäten in verschiedenen Städten verübt. Ziel der Aktion soll es sein, vor allem Studierende auf die drohende Klimakatastrophe aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen Poster-Protest in Kunsthalle: Freispruch für Klimaaktivistinnen Die beiden Anhängerinnen der "Letzten Generation" hatten in Hamburg versucht, ein berühmtes Gemälde von Caspar David Friedrich zu überkleben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.10.2023 | 12:00 Uhr