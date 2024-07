Stand: 19.07.2024 07:21 Uhr Leonhard: Hamburg investiert 750 Millionen Euro in den Hafen

Hamburg wird in den kommenden Jahren etwa 750 Millionen Euro in den Hafen investieren. Das hat Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) angekündigt. Die SPD-Politikerin kritisierte, dass der Bund sich bislang kaum an den Investitionen beteiligte Er habe im Vergleich nur 20 Millionen Euro dazugegeben, obwohl der Hafen jährlich Steuereinnahmen von mehr als 30 Milliarden Euro generiert.

