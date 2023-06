Leiche in Hamburger Modekaufhaus gibt Rätsel auf

Stand: 30.06.2023 17:22 Uhr

In einem Bekleidungsgeschäft in der Hamburger Mönckebergstraße ist eine Leiche gefunden worden. Ein Haustechniker entdeckte die tote Frau schon am Montag in einem Raum im Keller des Gebäudes.