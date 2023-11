Lehrerin mit Waffe bedroht - Polizei räumt Schule in Blankenese Stand: 08.11.2023 15:32 Uhr Großeinsatz in Hamburg-Blankenese: Die Polizei hat am Mittwoch die Stadtteilschule in der Frahmstraße durchsucht, nachdem dort eine Lehrerin bedroht worden war.

Die Lehrerin sei im Klassenraum einer 8. Klasse vor Schülern und Schülerinnen von zwei Jugendlichen oder Kindern bedroht worden - mit einer Schusswaffe, wie ein Polizeisprecher sagte. Die beiden etwa 12- bis 15-jährigen Jungen sollen auf die Lehrerin gezielt, aber nicht geschossen haben. Im Anschluss verließen sie laut Polizei den Klassenraum und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule Blankenese handelt, ist noch unklar. Hinweise auf Verletzte gibt es nicht.

Polizei: Keine Bedrohung mehr

Laut einer Schuldurchsage des Direktors wurden die Kinder, Jugendlichen und Lehrkräfte kurz vor der vierten Unterrichtsstunde aufgefordert, sich in den Klassenräumen einzuschließen. Bewaffnete Einsatzkräfte durchkämmten dann die Schule Raum für Raum und begleiteten Schülerinnen und Schüler aus den Gebäuden. "Wir haben keine Hinweise auf den Verbleib der Täter im Gebäude soweit erhalten", sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. "Wir gehen jetzt im Moment nicht mehr von einer Bedrohungssituation aus."

"Ein paar haben angefangen zu weinen"

Die Menschen, die noch im Gebäude waren, sollten geordnet zur Sammelstelle gebracht werden. Am eingerichteten Sammelpunkt an der Reichspräsident-Ebert-Kaserne warteten bereits viele besorgte Eltern. "Ich war im Meeting und habe den Anruf von meiner weinenden Tochter gekriegt", sagte ein Vater. Die Lehrerin habe mit den Kindern zur Ablenkung Karaoke veranstaltet. Eine Schülerin schilderte, dass sie gerade im Musikraum war, als die Durchsage kam, sich einzuschließen und ruhig zu bleiben. "Ein paar haben halt angefangen zu weinen", erzählte sie, nachdem sie von ihrem Vater in Empfang genommen wurde.

An der Schule gibt es rund 1.150 Schülerinnen und Schüler sowie mehr als 120 Lehrerinnen und Lehrer. Für Eltern und Angehörige wurde ein Bürgertelefon unter der Nummer 040 4286 24390 eingerichtet. Außerdem sollen Schulpsychologen und -psychologinnen bereit stehen.

Straßen gesperrt

Die Polizei bat bei X (ehemals Twitter) darum, den Bereich um die Frahmstraße in Blankenese weiträumig zu umfahren. Auch im Bereich der Schenefelder Landstraße und Simrockstraße kommt es zu Straßensperrungen. Zudem wurde der S-Bahn-Verkehr zwischenzeitlich zwischen den Stationen Sülldorf und Klein Flottbek eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.11.2023 | 15:00 Uhr