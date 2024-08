Lärmaktionsplan: Wo Hamburg nachts Tempo 30 einführen will Stand: 20.08.2024 15:07 Uhr In Hamburg soll es ruhiger werden. Der Senat will auf weiteren viel befahrenen Straßenabschnitten nachts Tempo 30 einführen. Mehr als 40 Abschnitte sind bereits konkret geplant oder schon umgesetzt, rund 70 sollen noch dazu kommen.

Die Lärm-Problem "dürfen wir nicht überhören", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne), der die Fortschreibung des Lärmaktionsplans am Dienstag vorstellte. Hauptverursacher des Lärms sei der Autoverkehr. Damit die Bürgerinnen und Bürger nachts ruhig schlafen können, soll der Verkehr zwischen 22 und 6 Uhr langsamer rollen.

Mehr Tempo-30-Zonen geplant

Das sind mal lange Abschnitte, wie auf der Eißendorfer Straße in Harburg und mal relativ kurze, wie am Langenfelder Damm in Eimsbüttel oder am Winterhuder Weg im Bezirk Hamburg-Nord. Die ab 2026 ins Auge gefassten Straßenabschnitte hat die Umweltbehörde aufgelistet. Da sind unter anderem die Sierichstraße, der Binnenfeldredder, die Osterstraße, der Bornkampsweg und der Friedrich-Ebert-Damm dabei.

Hamburger können sich beteiligen

Die Hamburgerinnen und Hamburger können dazu und zu den weiteren Punkten des Lärmaktionsplans, wie zum Beispiel der Benennung "ruhiger Gebiete" oder sogenannter Ruheinseln, im September Stellung nehmen - und zwar online oder vor Ort in der Umweltbehörde. Der Senat hofft, den Lärmaktionsplan noch in diesem Jahr zu verabschieden.

