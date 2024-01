Kultur- und Tourismustaxe: Hamburg rechnet mit 24 Millionen Euro Stand: 19.01.2024 06:15 Uhr Hamburg rechnet in diesem Jahr mit rund 24 Millionen Euro an Einnahmen durch die Kultur- und Tourismustaxe - deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Mit dem Geld sollen vor allem Festivals und Kulturveranstaltungen gefördert werden.

Die Lessingtage am Thalia Theater, das Filmfest Hamburg, das Harbour Front Literaturfestival oder das Sommerfestival auf Kampnagel, das in diesem Jahr deutlich größer werden soll: Mehr als sechs Millionen Euro will der Senat aus der Kultur- und Tourismustaxe allein für Festivals ausgeben - es ist der größte Posten.

Hamburg will mehr Kongresse anlocken

Dicht dahinter folgen Ausgaben für Museen, die Freie Kulturszene und Veranstaltungen im Bereich Medien, wie etwa der Deutsche Radiopreis, der jährlich in Hamburg verliehen wird. Mit den Einnahmen sollen aber auch mehr Kongresse nach Hamburg gelockt werden, besonders aus den Nachbarländern, aber auch aus Großbritannien und den USA.

Fanfest zur Fußball-EM auf dem Heiligengeistfeld geplant

Geld bekommen auch einige Großveranstaltungen, wie das Food Festival Open Mouth, das im vergangenen Jahr Premiere hatte. Und während der Fußball-Eeuropameisterschaft soll auf dem Heiligengeistfeld ein Fanfest mit Platz für 10.000 Besucherinnen und Besucher stattfinden.

Abgabe wird auch bei Geschäftsleuten erhoben

Dass Hamburg in diesem Jahr mehr durch die Kultur- und Tourismustaxe einnimmt, liegt nicht nur an den steigenden Übernachtungszahlen in Hotels und Pensionen. Sondern auch daran, dass die Abgabe jetzt nicht nur bei Touristinnen und Touristen, sondern auch bei Geschäftsleuten erhoben wird, die in Hamburg übernachten.

