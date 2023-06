Kostenloses HVV-Ticket für Hamburger Schüler ab kommendem Jahr

Stand: 29.06.2023 18:37 Uhr

Schülerinnen und Schüler in Hamburg können voraussichtlich vom zweiten Halbjahr 2024 an kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Stadt fahren. Das kündigte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) im Hamburg Journal des NDR Fernsehens an.