Kommentar: Wir müssen wieder miteinander reden

Stand: 27.01.2024 08:40 Uhr

Die Hamburger S-Bahn fährt nach Notfahrplan und viele Fern- und Güterzüge fallen aus. Noch bis Montagabend dauert der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Trotzdem gibt es im Tarifkonflikt bisher kaum Bewegung. Unternehmen und Gewerkschaft geben in Krisenzeiten ein schlechtes Beispiel ab, meint Oliver Wutke in seinem Kommentar.