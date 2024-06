Köhlbrandbrücke in Hamburg übers Wochenende gesperrt Stand: 21.06.2024 17:53 Uhr Die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen wird ab heute Abend um 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt.

Grund für die Vollsperrung sind laut Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich generell an diesem Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in Hamburg einstellen. Problematisch wird es etwa am Sonnabend, wenn 50.000 Menschen zum EM-Spiel Georgien-Tschechien im Volksparkstadion an- und abreisen. Auch wegen des Ferienbeginns in den Nachbarländern Niedersachsen und Bremen mit vollen Straßen zu rechnen.

Umleitungen ausgeschildert

Während der Sperrung der Köhlbrandbrücke wird der Verkehr über die Kattwykbrücke umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Westen sollten der Beschilderung U30 folgen. Diese Umleitung führt über Roßdamm - Neuhöfer Damm - Rethedamm - Hohe-Schaar-Straße - Kattwykdamm - Moorburger Hauptdeich - Fürstenmoordamm - Georg-Heyken-Straße - Waltershofer Straße - Vollhöfener Weiden - Finkenwerder Ring - Finkenwerder Straße.

Verkehrsteilnehmende mit Fahrtrichtung Osten sollten der Beschilderung U40 folgen. Diese Umleitung führt über Finkenwerder Straße - Vollhöfener Weiden - Waltershofer Straße - Geog-Heyken-Straße - Fürstenmoordamm - Moorburger Hauptdeich - Kattywkdamm - Hohe-Schaar-Straße - Rethedamm - Neuhöfer Damm - Ellerholzweg - Roßdamm.

Die letzte Vollsperrung der Köhlbrandbrücke hatte im Mai stattgefunden - ebenfalls wegen Sanierungsarbeiten.

