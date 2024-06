Köhlbrandbrücke in Hamburg wieder befahrbar Stand: 24.06.2024 07:13 Uhr Die Köhlbrandbrücke ist seit Montagmorgen wieder befahrbar. Am Wochenende war die wichtige Querung im Hamburger Hafen gesperrt.

Grund für die Vollsperrung waren laut Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) planmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten. Autofahrerinnen und Autofahrer mussten sich generell am Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen in Hamburg einstellen. Auch wegen des Ferienbeginns in den Nachbarländern Niedersachsen und Bremen war mit vollen Straßen zu rechnen.

Während der Sperrung der Köhlbrandbrücke wurde der Verkehr über die Kattwykbrücke umgeleitet. Die Umleitungsstrecken waren ausgeschildert.

