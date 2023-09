Knapp 40 Prozent der Hamburger haben Migrationshintergrund Stand: 04.09.2023 15:27 Uhr Der Anteil der Hamburgerinnen und Hamburger mit einem Migrationshintergrund ist im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Er liegt jetzt bei 39,3 Prozent.

Laut Statistikamt Nord sind das fast zwei Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor. Das Amt hatte dazu das Melderegister mit Stand vom 31. Dezember 2022 ausgewertet. Demnach haben die meisten Menschen mit Migrationshintergrund ihre Wurzeln in der Türkei, in Polen und in Afghanistan.

Größter Migrationsanteil in Billbrook

Die meisten Menschen mit Migrationsgeschichte, nämlich 87,5 Prozent, leben den Angaben zufolge im Stadtteil Billbrook - gefolgt von der Veddel mit 76,1 Prozent und Billwerder mit 67,7 Prozent. Die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt es demnach in den Stadtteilen Spadenland mit 10,6 Prozent, Neuengamme mit 12,4 Prozent und Altengamme mit 12,6 Prozent.

Per Definition haben diejenigen Menschen einen Migrationshintergrund, die entweder selbst ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren sind oder bei denen mindestens Vater oder Mutter ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren ist.

Weitere Informationen Amt für Migration in Hamburg-Wandsbek ist völlig überlastet Beim Amt für Migration in Wandsbek kommt es immer wieder zu langen Wartezeiten. Die Behörde ist personell unterbesetzt. (21.07.2023) mehr Migrationsabkommen: Die Reaktionen aus Hamburg Die Europäische Union hat mit Tunesien ein Abkommen gegen die Migration über das Mittelmeer vereinbart. Die Folgen für Hamburg sind unklar. (17.07.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.09.2023 | 16:00 Uhr