Knapp 1,4 Millionen Euro für Sanierung Hamburger Frauenhäuser Stand: 07.07.2024 19:31 Uhr Knapp 1,4 Millionen Euro sollen Hamburgs Frauenhäuser aus dem Sanierungsfonds für dringend notwendige Sanierungsarbeiten bekommen. Das sieht ein Antrag von SPD und Grünen für die nächste Sitzung der Bürgerschaft Mitte November vor.

Schimmel in Bädern, veraltete Heizungsanlagen, keine Steckdose in Zimmern - ein Teil der sechs Hamburger Frauenhäuser ist in keinem guten baulichen Zustand. Das soll sich ändern. Beispielsweise soll in einem Haus die gesamte Elektrik, die noch aus den 1960er-Jahren stammt, erneuert werden. In einem anderen Haus stehen dringende Malerarbeiten an. Ein weiteres Frauenhaus bekommt eine neue Heizungsanlage.

Grüne: "Sichere und würdevolle Bedingungen gewährleisten"

"Mit den Investitionen in die Frauenhäuser stärken wir einen wichtigen und leider unentbehrlichen Baustein der sozialen Infrakstrukur in Hamburg", sagt Annkathrin Behr, sie sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Ihrer Kollegin von den Grünen, Mareike Engels, ist wichtig: "Dass die Frauenhäuser in Hamburg auch zukünftig allen Schutzsuchenden sichere und würdevolle Bedingungen bieten." In Hamburg gibt es aktuell sechs Frauenhäuser mit insgesamt 240 Plätzen.

Zentrale Hilfsangebote für Frauen in Hamburg:

Notaufnahme 24/7 der Hamburger Frauenhäuser: 040 / 8000 4 1000

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016

