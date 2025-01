Kleine Grundstücke in Hamburg von Grundsteuer befreit Stand: 07.01.2025 15:10 Uhr Seit Jahresbeginn gilt in Hamburg ein neues Grundsteuermodell - zum ersten Mal muss die neue Steuer auf Grund und Boden sowie für Wohnraum Ende April gezahlt werden. Besitzer von besonders kleinen Grundstücken müssen dabei überhaupt nichts zahlen, so der Senat.

Mehrere hundert oder auch mal mehrere tausend Quadratmeter groß sind die meisten Grundstücke in Hamburg. Und dann gibt es, etwa wegen geteilter Flächen, auch kleine Abschnitte, für die in Zukunft weniger als 20 Euro Grundsteuer fällig wären, so Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Solche kleinen Flächen fallen in Zukunft weg - vor allem, um die Verwaltung zu entlasten. Denn die hat bereits genug damit zu tun, die Grundsteuer komplett umzustellen. Ab Ende März sollen die endgültigen neuen Bescheide verschickt werden.

Zahlreiche Einsprüche

Schon jetzt gibt es rund 50.000 Einsprüche gegen die Berechnungsmethode. "Natürlich sind jetzt Leute genervt, die aufgrund dieses Bogens sehen, dass sie mehr bezahlen müssen", sagt Dressel. Durch die neue Grundsteuer soll aber nicht mehr Geld in die Kassen der Stadt fließen als bislang. Mit rund 510 Millionen Euro Grundsteuer rechnet der Senat. Sollten es signifikant mehr oder weniger sein, soll laut Senator Dressel noch in diesem Jahr nachgesteuert werden. Sprich: Die Steuersätze werden gegebenenfalls gesenkt oder angehoben.

