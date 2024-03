Kirchenglocken stören Nachtruhe in Stellingen Stand: 26.03.2024 17:19 Uhr In Hamburg-Stellingen haben am Dienstagmorgen Kirchenglocken die Nachtruhe gestört. Sogar Beamtinnen und Beamte der Polizei waren deswegen im Einsatz.

Viele der Anwohnerinnen und Anwohner waren schon im Bett, als in der Nacht zu Dienstag, genauer gesagt gegen 0 Uhr, plötzlich die Glocken der Kreuzkirche am Wördemannsweg zum Gebet riefen. Und die Kirchenglocken hörten auch so schnell nicht auf zu läuten - fast eine Stunde lang. Wegen des ungewohnten Lärms fingen dann auch viele Hunde in der Nachbarschaft an zu bellen, was die Geräuschkulisse nur noch verstärkte.

Polizei holt die Pfarrer in die Kirche

Mehrere Hundert Anwohnerinnen und Anwohner meldeten sich deswegen bei der Polizei. "Es ist ja kein Feiertag und dann mitten in der Nacht", wunderte sich ein Anwohner über den Lärm. Mit Streifenwagen holten die Beamtinnen und Beamten schließlich den Gemeindepfarrer und -pfarrerin ab und in die Kirche.

Programmierfehler vor Ostern

Grund für das nächtliche Geläut war offenbar ein Programmierfehler vor den Osterfeiertagen: Für den Karfreitag sollten die Glocken ausgeschaltet werden. Dabei ist dann wohl etwas schiefgegangen. Nach etwa 50 Minuten herrschte in Stellingen wieder Ruhe und die Anwohnerinnen und Anwohner konnten sich - mit etwas Verspätung - schlafen legen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2024 | 11:00 Uhr