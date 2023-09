Kinderpornografie: 46-Jähriger in Hamburg vor Gericht Stand: 19.09.2023 09:01 Uhr Wegen des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen an Kindern muss sich seit Dienstag ein 46-Jähriger vor einer Großen Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, mehr als 160.000 Dateien mit Bildern und Videos auf Datenträgern gespeichert zu haben. Die Aufzeichnungen sollen zum Teil schwerste Missbrauchs- und Gewalttaten an Babys, Kleinkindern und Kindern zeigen. Allein die Videos hätten eine Gesamtabspieldauer von mehr als 15 Tagen.

Dateien im November 2021 sichergestellt

Die Dateien seien am 18. November 2021 in der Wohnung des 46-Jährigen sichergestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Normalerweise werden Anklagen wegen Besitzes von Kinderpornografie vor Schöffengerichten am Amtsgericht verhandelt. Wegen des Umfangs und der Schwere der Vorwürfe sei in diesem Fall das Landgericht zuständig, erklärte ein Gerichtssprecher.

Angeklagter einschlägig vorbestraft

Seit einer Gesetzesverschärfung 1. Juli 2021 gilt der Besitz von Missbrauchsdarstellungen an Kindern als Verbrechen, das mit einem bis zehn Jahre Haft bestraft werden kann. Der Angeklagte sei zudem einschlägig vorbestraft, hieß es.

