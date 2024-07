Stand: 27.07.2024 12:48 Uhr Kaum Interesse an Cannabis-Clubs in Hamburg

Seit vier Monaten können Menschen in Deutschland legal Cannabis konsumieren. Das Interesse, die Droge in größerem Stil anzubauen, ist aber verhalten. In Hamburg haben sieben sogenannte Cannabis-Clubs einen Antrag gestellt, in Schleswig-Holstein sind es bislang vier. Wie der Evangelische Pressedienst abgefragt hat, ist die Zahl auch in anderen Bundesländern ebenfalls im einstelligen Bereich.

