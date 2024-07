Verstöße gegen Cannabis-Gesetz: Was in Hamburg an Bußgeldern droht

Cannabis-Anbauvereinigungen: Offenbar große Nachfrage in Hamburg

Stand: 01.07.2024 09:21 Uhr

Seit dem 1. April dieses Jahres ist der Cannabis-Konsum für Erwachsene in Deutschland legal. Drei Monate später beginnt die zweite Stufe der Legalisierung: Wer Cannabis gemeinsam mit anderen anbauen will, kann sich ab jetzt in Vereinen zusammentun.