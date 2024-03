Stand: 19.03.2024 16:22 Uhr Karfreitags-Tanzverbot wird in Hamburg gelockert

Laute Musik und wilde Partys - die sind am Karfreitag auch in Hamburg nicht erlaubt. Über dieses Tanzverbot am langen Osterwochenende beschweren sich Clubbetreibende jedes Jahr. Jetzt hat der Senat mit den Kirchen eine Regelung gefunden und beschlossen, dass in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag bis 5 Uhr in der Früh gefeiert werden darf. In der Nacht zu Ostersonnabend kann es dann um Mitternacht weitergehen.

