KZ-Gedenkstätten: Besuchspflicht für Hamburger Schüler geplant Stand: 27.01.2025 17:46 Uhr Alle Hamburger Schülerinnen und Schüler sollen zukünftig eine Gedenkstätte zum Nationalsozialismus besuchen. Das hat Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) am Montag angekündigt. Sie sprach bei der Verleihung des Bertini-Preises.

"Die Freiheit und Demokratie sind gefährdete Güter", sagte Bekeris. Deswegen müsse Demokratiebildung viel stärker in den Schulalltag eingewoben werden.

Pflichtbesuche in KZ-Gedenkstätten

Laut Bekeris gehören dazu auch verpflichtende Besuche der Gedenkstätten an den Nationalsozialismus. Bislang waren sie freiwillig, aber das könnte sich schon ab dem nächsten Schuljahr ändern. Laut der Schulsenatorin soll der Besuch einer KZ-Gedenkstätte eingebettet werden in eine entsprechende pädagogische Vor- und Nachbereitung durch die Lehrkräfte, damit davon eine nachhaltige Wirkung ausgehen kann.

Internationale Befragung zeigt Bildungsbedarf

"Die erst am Donnerstag veröffentlichte internationale Befragung im Auftrag der jüdischen Claims Conference zeigt leider erschreckende Ergebnisse, auch für Deutschland", so Bekeris. Laut Befragung wissen die Deutschen im Vergleich mit sieben anderen Ländern immer noch am meisten über den Holocaust, dieses Wissen nehme aber ab.

Für die Schulen sind außerdem mehr Demokratiewerkstätten und -projekte geplant. Auch Lehrerinnen und Lehrer sollen im Bereich Demokratiebildung besser qualifiziert werden.

