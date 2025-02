Stand: 17.02.2025 19:55 Uhr Juweliergeschäft in Harvestehude ausgeraubt

Im Stadtteil Harvestehude ist am Montagabend ein Juweliergeschäft ausgeraubt worden. Betroffen ist ein Laden in der Oberstraße, an der Ecke Grindelberg. Der Familienbetrieb kauft Gold und andere Edelmetalle an. Laut Polizei geschah der Überfall gegen 18:30 Uhr. Mehrere Täter sollen an dem Raub beteiligt gewesen und anschließend geflüchtet sein. Über den Ablauf der Tat und eine mögliche Beute schweigt der Lagedienst der Hamburger Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen. Es laufen intensive Fahndungsmaßnahmen in der Stadt, sagte ein Sprecher. An der Suche sind mehrere Streifenwagen und der Polizeihubschrauber Libelle beteiligt.

