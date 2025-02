Nach Raub in Juweliergeschäft in Hamburg-Harvestehude: Zeugen gesucht Stand: 18.02.2025 07:11 Uhr In Harvestehude haben zwei Männer am Montagabend ein Juweliergeschäft überfallen. Die Polizei fahndete bis in die Nacht nach den Tätern und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Zwei dunkel gekleidete Männer betraten gegen 18.30 Uhr den Goldankauf in der Oberstraße. Dort bedrohten sie den Inhaber und griffen ihn schließlich an. Nach einer kurzen Rangelei rannten sie mit ihrer Beute in unbekannter Höhe aus dem Laden. Die beiden Räuber flüchteten in Richtung der Grindelhochhäuser.

Ladeninhaber bleibt unverletzt

Ein Spaziergänger hatte die Tat beobachtet und die Polizei gerufen. Die rückte mit mehreren Streifenwagen, einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber Libelle an. Im Umfeld des Tatorts suchten Beamtinnen und Beamte nach den flüchtigen Tätern - bislang aber erfolglos. Der Inhaber des Goldankauf-Geschäfts blieb bei dem Überfall laut Polizei weitgehend unverletzt. Ermittlerinnen und Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

