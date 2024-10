Jahrestag des Hamas-Überfalls: Olaf Scholz spricht bei Gedenkzeremonie in Hamburg Stand: 07.10.2024 21:11 Uhr Ein Jahr nach dem Terrorangriff der radikal-islamistischen Hamas auf Israel findet am Montag in Hamburg eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilgenommen hat.

Vor Beginn der Zeremonie gab der Bundeskanzler ein kurzes Statement vor der Synagoge ab: "Wir sind immer noch erschüttert. Und deshalb ist es auch zu bedrückend zu wissen, dass unverändert unzählige israelische Bürgerinnen und Bürger, auch viele davon deutsche Staatsbürger, in Gaza inhaftiert als Geiseln gehalten werden." Er betonte, dass es nun notwendig sei, dass es bald zu einem Waffenstillstand komme, der mit der Freilassung der Geiseln verbunden sei. Außerdem hob er hervor, dass Deutschland seine Verantwortung wahrnehmen müsse, insbesondere angesichts des zunehmenden Antisemitismus, der im Land eine größere Rolle spiele als in den letzten Jahren.

Tschentscher: "Wir schützen und stärken das jüdische Leben"

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bekräftigt, man stehe fest an der Seite der Jüdinnen und Juden in der Hansestadt. "Wir schützen und stärken das jüdische Leben als einen wichtigen Teil unserer Stadtgesellschaft", sagte der SPD-Politiker laut einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung der Senatskanzlei. Auch Tschentscher nahm an der Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde am Montagabend in der Synagoge Hohe Weide teil.

Eine offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt gab es hingegen nicht - die CDU-Opposition in der Bürgerschaft kritisierte dies. Hamburg sei das einzige Bundesland ohne eine solche Zeremonie, sagte Fraktionsvize Anke Frieling.

Tschentscher: Appell für Waffenstillstand

Bürgermeister Tschentscher erklärte, mit ihrem brutalen Angriff auf Israel habe die Hamas eine Eskalation der Gewalt in Nahost ausgelöst, die zu zahlreichen weiteren Opfern, zu massiver Zerstörung und großem Leid in der Region geführt habe. Und: "Unsere Sicherheitsbehörden gehen konsequent gegen antisemitische und islamistische Aktivitäten vor." Die internationale Staatengemeinschaft müsse sich "für einen Waffenstillstand einsetzen, die Zivilbevölkerung schützen und eine Lösung finden, die die Existenz Israels und Palästinas gewährleistet und den Menschen in Nahost ein Leben in Sicherheit und Frieden ermöglicht", sagte Tschentscher.

Hamas-Angriff löste Gaza-Krieg aus

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikal-islamistischen Hamas und anderer Gruppen mehr als 1.100 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den bis heute andauernden Gaza-Krieg. In dem Küstengebiet starben seitdem nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde rund 42.000 Menschen. Die Behörde differenziert nicht zwischen Bewaffneten und Zivilisten. Die UN haben diese Angaben als glaubhaft eingestuft.

Schulbehörde ruft zu besonderer Achtsamkeit auf

Die Hamburger Schulbehörde rief die Schulen der Stadt anlässlich des Jahrestages zu besonderer Achtsamkeit auf. Den Schülerinnen und Schülern solle Zeit und Raum und Zeit gegeben, werden sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihre Gefühle zu teilen, heißt es in einem Schreiben der Behörde.

Demonstrationen bereits am Wochenende

Am Sonntag waren wie in vielen anderen deutschen Städten auch in Hamburg rund 400 Menschen auf die Straße gegangen, um an das Schicksal der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln zu erinnern. An einer pro-palästinensischen Demonstration am Sonnabend nahmen etwa 1.000 Menschen teil.

