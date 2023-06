Ironman-EM in Hamburg: Erste Straßensperrungen eingerichtet Stand: 03.06.2023 09:13 Uhr Wegen der Ironman-EM gibt es dieses Wochenende in Hamburg zahlreiche Straßensperrungen. Vor allem in der Innenstadt, in Altona an der Elbe und im Südosten Hamburgs sorgt der Triathlon-Wettbewerb für Verkehrsbehinderungen.

Die erste Sperrung wurde nach Angaben des Veranstalters bereits am Freitag in der Innenstadt eingerichtet. Im Laufe des Wochenendes kommen zahlreiche Straßensperrungen hinzu. Die letzte Sperrung soll am Montagmorgen aufgehoben werden. Eine interaktive Karte des Veranstalters auf der Internetseite www.ironman.com/im-hamburg zeigt, an welcher Stelle in der Stadt zu welcher Zeit Straßen für den Ironman gesperrt werden.

Weitere Informationen Interaktive Karte zu Ironman-Straßensperrungen Auf einer interaktiven Karte des Veranstalters werden die geplanten Straßensperrungen in Hamburg detailliert nach Uhrzeit angezeigt. extern

Rund 2.500 Athleten gehen an den Start

Bei der Ironman European Championship am Sonntag werden die rund 2.500 "Eisenmänner und Eisenfrauen" aus 82 Nationen 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und abschließend einen 42,195 Kilometer langen Marathon absolvieren.

Streckenverlauf beim Ironman in Hamburg

Der Wettbewerb beginnt mit der Schwimmstrecke in der Alster. Der Start erfolgt am Jungfernstieg, in der Wechselzone am Ballindamm schnappen sich die Athletinnen und Athleten nach dem Schwimmen dann ihre Räder. Die Radstrecke führt anschließend über zwei Runden mit Start in der Innenstadt und führt zunächst nach Westen durch Altona und Othmarschen, dann durch Borgfelde nach Rothenburgsort und an der Norderelbe entlang bis in die Vier- und Marschlande. Dort verläuft die Strecke entlang des Hauptdeichs bis zum Zollenspieker Fährhaus und von dort ins Landesinnere über den Kirchenheerweg und Heinrich-Stubbe-Weg bis zum Wendepunkt kurz vor Neuengamme. Der abschließende Marathon führt die Läuferinnen und Läufer rund um die Binnen- und an die Außenalster. Der Zieleinlauf erfolgt auf dem Rathausmarkt.

