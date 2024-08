Im Herbst drei Leitmessen zum Thema Nachhaltigkeit in Hamburg Stand: 13.08.2024 16:44 Uhr Gleich drei große Messen werden sich in Hamburg mit erneuerbaren Energien und ihren Anwendungen beschäftigen. Die Hamburg Messe erwartet dazu ab Anfang September bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher.

Beim Thema Energiewende soll Hamburg international zum führenden Messestandort werden. Das sagte Messechef Uwe Fischer am Dienstag. Schon bekannt ist die Schiffstechnikmesse SMM, bei der der Abschied vom Schweröl auf See schon länger ein Thema ist. Auch die Windenergiemesse WindEnergy Hamburg kann man inzwischen als alte Bekannte bezeichnen. Jetzt kommt auch noch die Wasserstoff-Messe H2 Hydrogen Technology Expo Europe dazu - abgeworben aus Bremen.

Energiewende als großes Thema

Innerhalb von sieben Wochen seien drei große Leitmessen in Hamburg versammelt, freut sich Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD): "Alle drei beschäftigen sich mit drängenden Fragen unserer Zeit, nämlich wie wir Energiewende und moderne Antriebsformen gestalten." Messechef Fischer nannte die Messen "The Hamburg Big Three of Energy Transition".

Insgesamt rund 100.000 Besucher erwartet

Rund 110 Firmen nutzen auch die Vernetzungsmöglichkeiten in Hamburg. Sie lassen ihre Stände von der Schiffstechnikmesse durchgehend bis zur Windenergiemesse aufgebaut. Von Anfang September bis Ende Oktober werden insgesamt etwa 4.500 Aussteller sowie rund 100.0000 Fachbesucherinnen und -besucher erwartet.

Weitere Informationen Hamburg Messe rechnet seit langem wieder mit Gewinn Fast 134 Millionen Euro Umsatz erwartet Messechef Uwe Fischer in diesem Jahr. 2023 stand unter dem Strich ein Verlust. (30.01.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.08.2024 | 09:00 Uhr