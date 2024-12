Hunderte Weihnachts-Gottesdienste an den Feiertagen in Hamburg Stand: 23.12.2024 10:59 Uhr Die Kirchen in Hamburg laden in den kommenden Tagen zu Hunderten Weihnachtsgottesdiensten ein. Allein in der Hauptkirche St. Michaelis finden Heiligabend fünf Gottesdienste statt.

In fast jeder Kirchengemeinde gibt es Heiligabend mehrere Gottesdienste hintereinander - am Nachmittag auch Familiengottesdienste mit Krippenspiel. Am Vormittag gibt es sogar eine Kuscheltierandacht in der Rogatekirche in Meiendorf, eine Krabbeln-an-der-Krippe-Andacht in Eidelstedt und um 12 Uhr ein Krippenspiel zum Mitmachen für die ganze Familie in der Hauptkirche St. Katharinen.

Katholische Christmette aus Hamburg live in der ARD

Für Menschen, die nicht allein bleiben wollen, gibt es viele Weihnachtsfeiern. Zum Beispiel in der Apostel-Kirchengemeinde Harburg und in der Hauptkirche St. Petri. Hamburger Weihnachten kommen sogar ins Fernsehen: Das Erste überträgt am Dienstag um 23.30 Uhr live die katholische Christmette - den Nachtgottesdienst - aus dem St. Marien-Dom in St. Georg.

Auf der Internetseite hamburg.de gibt es eine Übersicht über das Weihnachtsprogramm der Hamburger Hauptkirchen.

