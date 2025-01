Holocaust-Gedenktag: Tschentscher bei Kranzniederlegung in Ohlsdorf Stand: 27.01.2025 15:11 Uhr Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat vor einer Umdeutung der deutschen Geschichte durch Rechtsextremisten gewarnt. Zum Holocaust-Gedenktag legte er auf dem Friedhof Ohlsdorf einen Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus nieder.

Ein stilles Gedenken gemeinsam mit dem polnischen Generalkonsul am Mahnmal für die Millionen Ermordeten in deutschen Konzentrationslagern ist am 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz mehr als ein Ritual.

"Nie wieder": Tschentscher fordert zu Haltung auf

"Unrecht war unser Tod - Lebende erkennt eure Pflicht" ist auf dem Monument zu lesen. Das sei auch heute als Mahnung zu verstehen, sagt Tschentscher. Demokratie, Freiheit und Menschenrechte müssten gestärkt werden: "Das bedeutet, dass wir uns dabei nicht auf die Verfassung und die Gerichte verlassen können. Unsere Verfassung ist stark, aber wir brauchen eine Haltung der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, dass das 'Nie wieder', das wir formulieren, tatsächlich auch im praktischen Alltag zur Geltung kommt."

"Senat muss gegen Menschenfeindlichkeit einschreiten"

Zunehmend gebe es Versuche von Rechtsextremen, die deutsche Geschichte umzudeuten. Etwa durch die Verharmlosung des Holocaust. Besorgt zeigt sich Tschentscher über die Zunahme von antisemitischen Straftaten und generell von Diskriminierungen. Die Stadt und der Senat müssten jederzeit entschlossen gegen solche Menschenfeindlichkeit einschreiten.

Schutz für KZ-Gedenkstätten

Oliver von Wrochem, Leiter der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme, beklagt, dass der gesellschaftliche Konsens, rechtsextreme oder antisemitische Haltungen abzulehnen, ins Rutschen gerate. Angesichts zunehmender Schmierereien und Übergriffe warf er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" die Frage nach einem besseren Schutz für Gedenkstätten auf. Als Problem sieht er, dass gerade bei jungen Menschen das Wissen über die systematische Vernichtung von Juden und anderen Menschen in der NS-Zeit schwinde.

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) plant deshalb am Montag bei der Verleihung des Bertini-Preises eine Grundsatzrede über Demokratiebildung an Hamburger Schulen.

