Hoheluft-Ost: Runder Tisch zur Parkplatzsituation Stand: 24.09.2024 17:27 Uhr Rund um den Abendrothsweg im Hamburger Stadtteil Hoheluft-Ost ist das Querparken nicht mehr möglich. Fahrzeuge müssen dort längs statt quer parken. Die Anwohnerinnen und Anwohner protestieren seit Monaten ausdauernd dagegen.

Federführend hat die SPD-Fraktion im Bezirk Hamburg-Nord daher am Montagabend eine Ortsbesichtigung organisiert und im Anschluss zu einem gemeinsamen Austausch am Runden Tisch in das Bezirksamt eingeladen. Teilnehmende aus der Bezirkspolitik und betroffenen Anwohnenden sahen sich die Probleme vor Ort an. Die Parkplatzsuche sei deutlich schwieriger als zuvor, so der Tenor. Der Effekt des Anwohnerparkens sei durch die Maßnahme verpufft. Außerdem fehle es auch an Stellplätzen für wild parkende Fahrräder, so die Anwohnenden.

Politik will Verbesserungen prüfen

Die Bezirkspolitik will jetzt prüfen, was noch verbessert werden könnte. Offiziell sei das Querparken allerdings nie erlaubt gewesen, es wurde nur jahrzehntelang von der Polizei geduldet, so die Grünen. Deren Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz stellte zudem ein Querpark-Verbot für den ganzen Bezirk Hamburg-Nord in Aussicht.

SPD strebt Koalition mit CDU, FDP und Volt an

In dieser und auch in anderen Fragen, wie zum Beispiel dem Ende des Einfamilienhauses, sei Werner-Boelz über das Ziel hinaus geschossen, so die SPD. Sie will jetzt einen neuen Bezirksamtsleiter installieren, indem sie eine Koalition an den grünen Wahlsiegern vorbei mit CDU, FDP und Volt schmiedet. Die Koalitionsverhandlung dazu laufen gerade.

