"Hey/Hamburg" zeigt mobile Vorschläge für die Zukunft

Stand: 21.06.2023 17:38 Uhr

Die Hamburger Handelskammer will Anstöße für eine modernere Fortbewegung geben. Am Donnerstag und am Freitag präsentiert sie in ihren Räumen die Messe "HEY/HAMBURG". Jeder kann sich dort gratis Anregungen holen.