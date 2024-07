Heil besucht indische Arbeitskräfte bei Hapag-Lloyd

Stand: 15.07.2024 19:19 Uhr

Um den Fachkräftemangel in Deutschland zu bekämpfen, setzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf Migration - insbesondere aus Indien. Hier gibt es dem SPD-Minister zufolge eines der größten Potenziale weltweit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Am Montag besuchte er in der Hansestadt Hapag-Lloyd.