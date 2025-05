Stand: 09.05.2025 07:56 Uhr Hausbrand in Finkenwerder: Starke Rauchentwicklung

In Hamburg-Finkenwerder ist am Freitagmorgen ein Einfamilienhaus am Neßdeich in Brand geraten. Laut Feuerwehr hatte es dort vorher eine Verpuffung gegeben. Ein Mensch wurde verletzt. Es bildete sich viel Rauch, deshalb bat die Feuerwehr Anwohnende in Finkenwerder und Teilen von Francop, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

