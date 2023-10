Harburg: Zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt

Stand: 27.10.2023 17:50 Uhr

Bei einem Streit im Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg sind am späten Donnerstagabend zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Beide kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.