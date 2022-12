Harburg: Mehr Carsharing-Stationen und neuer Shuttledienst Stand: 08.12.2022 08:16 Uhr Wie sollen neue Mobilitätsangebote im Bezirk Harburg aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit ein Forschungsprojekt. Am Mittwochabend konnten sich Bürgerinnen und Bürger in der Technischen Universität Hamburg darüber informieren.

Bislang sind die Möglichkeiten in Harburg von A nach B zu kommen, vor allem in den Randgebieten, eher rar. Das sieht nördlich der Elbe ganz anders aus. Dort gibt es neben dem klassischen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) schon zahlreiche Carsharing-Angebote und Elektro-Shuttles.

HVV Hop startet zum neuen Jahr

Zum neuen Jahr soll sich das auch im Süden Hamburgs ändern. Dann startet der Shuttle-Service HVV Hop, bislang als ioki bekannt. Per App kann man sich individuell eine Fahrt buchen. Zunächst im östlichen Gebiet Harburgs, ab April dann auch im westlichen Teil. Für die Fahrt zahlt man zur HVV-Karte einen Aufschlag von zwei Euro.

Carsharing: Neue Leihstationen geplant

Auch weitere Switch-Stationen sollen hinzukommen, also Leihstationen für Carsharing-Autos. Bislang gibt es davon nur eine am Bahnhof. Im ersten Quartal folgen drei weitere. Zwei davon in Heimfeld, am Lohmannsweg/Ecke Heimfelder Straße sowie bei der S-Bahnstation Heimfeld an der Straße Alter Postweg. Die Dritte entsteht in Wilstorf in der Max-Halbe-Straße. Bis Sommer 2024 sind insgesamt elf neue Switch-Stationen geplant.

Weitere Ideen und Kritik von Bürgern

Bei der Infoveranstaltung brachten Harburgerinnen und Harburger auch weitere Ideen ein. Zum Beispiel eine Fahrrad-Rikscka, um ältere Menschen zum Arzt oder Einkaufen zu fahren. Bedauert wurde, dass der Shuttleservice Moia sein Geschäftsgebiet nach Wilhelmsburg ausweitet, aber nicht bis nach Harburg. Zudem müsse endlich ein Konzept für die Radrouten her.

Forschungsprojekt wird vom Bund finanziert

Das Forschungsprojekt findet derzeit in 14 Kommunen bundesweit statt und heißt KoGoMo. Die Abkürzung steht für die Stärkung der kommunalen Governance für die Umsetzung von neuen Mobilitätsangeboten in Kooperation mit privaten Anbietern. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einer Fördersumme von 1,1 Millionen Euro finanziert. Im Projektverbund arbeiten die Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM), das Bezirksamt Harburg, die Technische Universität Hamburg, Cambio, Moia sowie die Hamburger Hochbahn.

