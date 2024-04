Stand: 30.04.2024 18:23 Uhr Hapag-Lloyd: Hamburg erhält rund 220 Millionen Euro Dividende

Hamburg hält Anteile an der Reederei Hapag-Lloyd - und das zahlt sich in den kommenden Tagen für die Stadt aus. Sie bekommt rund 220 Millionen Euro an Dividende. Vergangenes Jahr war es aber noch deutlich mehr: Da hat Hamburg eine Rekordeinnahme von etwa 1,5 Milliarden Euro verbuchen können. Seitdem sind aber die Gewinne bei Hapag-Lloyd deutlich zurückgegangen.

