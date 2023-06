Hamburgs Wirtschaftssenatorin auf Energiereise in Skandinavien Stand: 05.06.2023 11:15 Uhr Wie kann die Hamburger Wirtschaft in Zukunft mit umweltfreundlich erzeugter Energie versorgt werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Reise von Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD). Sie ist in dieser Woche mit einer rund 40-köpfigen Delegation in Norwegen und Dänemark unterwegs.

Beide Länder seien schon jetzt sehr weit bei der Erzeugung von klimaneutralem Strom und bei "grünem" Wasserstoff, sagte Leonhard zu NDR 90,3. Ziel der Reise sei es, Unternehmen aus Hamburg mit Energieversorgern in Norwegen und Dänemark zusammenzubringen. "Wir haben Interesse an grünem Strom, der dort produziert und nicht gebraucht wird. Den würden wir gern abnehmen - sei es als Strom direkt oder sei es durch Wasserstoff." Außerdem wolle man zeigen, "was wir für Projekte in Hamburg bewegen, um das auch gut möglich zu machen."

Leonhard eröffnet Energiegipfel in Oslo

In Norwegen trifft die Senatorin unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Schiffsklassifikationsgesellschaft DNV, der Unternehmen Equinor, Statskraft and Northern Lights sowie die Bürgermeisterin von Oslo, Marianne Borgen. Dort wird sie zudem einen Norddeutsch-norwegischen Gipfel zu grüner Energie (Norwegian-Northern German Green Energy Summit) eröffnen.

Mehrere Treffen in Dänemark geplant

In Dänemark will die Senatorin unter anderem Vertreter und Vertreterinnen der Reederei Mærsk, der Deutsch-Dänischen Außenhandelskammer und des Energy Cluster Denmark sowie Regierungsvertreter der Energie- und Handelsressorts treffen.

