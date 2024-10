Hamburgs Polizei hofft auf einen friedlichen Halloween-Abend

Stand: 30.10.2024 13:10 Uhr

"Süßes oder Saures!" - mit diesem Ruf gehen auch in Hamburg viele Kinder am Halloween-Abend, also am Abend des 31. Oktober, von Tür zu Tür. Doch dass es zu Halloween nicht immer friedlich zugeht, wissen spätestens seit dem letzten Jahr auch die Anwohnerinnen und Anwohner am Harburger Ring.