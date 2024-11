Hamburger Unternehmen Otto schränkt Homeoffice ein Stand: 12.11.2024 06:58 Uhr Seit der Corona-Pandemie arbeiten viele Menschen regelmäßig und zum Teil sogar überwiegend im Homeoffice. Beim Onlinehändler Otto in Hamburg sollen die rund 5.000 Beschäftigen künftig aber nicht mehr ganz so flexibel arbeiten dürfen wie bisher, was für Kritik bei den Beschäftigten sorgt.

Bisher durften die unterschiedlichen Teams bei Otto in Hamburg selbst entscheiden, wie viel sie von zu Hause und wie viel sie in Präsenz arbeiten. Ab Januar wird sich das ändern. Dann soll es eine Anwesenheitspflicht von 50 Prozent geben. Geplant ist erstmal eine Testphase, um zu schauen, wie es langfristig weitergehen soll. Grund für die Änderung ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers, dass bestimmte Absprachen einfacher, besser und schneller in Präsenz getroffen werden können.

Beschäftigte kritisieren die neue Regelung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden Ende vergangener Woche über einen Artikel im Intranet über die neue Regelung informiert. Seitdem äußerten sich bereits rund 200 von 5.000 Beschäftigten allein in der Kommentarspalte unter dem Artikel kritisch zu der Änderung.

Familienleben auf Homeoffice ausgelegt

Viele hätten laut des Unternehmenssprechers ihr Familienleben auf das Homeoffice ausgelegt. Sie müssten sich nun umorganisieren. Am Donnerstag soll es ein großes Meeting mit allen Beschäftigten und dem Vorstand geben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können dann Fragen stellen und ihre Kritik äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.11.2024 | 07:00 Uhr