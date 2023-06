Tierpark Hagenbeck sucht Namen für kleine Eisbärin Stand: 13.06.2023 15:47 Uhr Noch ist die kleine Eisbärin im Tierpark Hagenbeck namenlos. Der Hamburger Tierpark bittet jetzt die Hörerinnen und Hörer von NDR 90,3 um Vorschläge für den Namen.

"Flocke", "Loki" oder lieber ganz anders? Der Tierpark Hagenbeck sucht für seine sechs Monate alte Eisbärin einen Namen und setzt dabei auch auf Ihre Hilfe. Ab sofort können Sie ein Wörtchen mitreden und einen Namensvorschlag über das untenstehende Formular einreichen. Schreiben Sie uns gerne auch, warum das Eisbärbaby so heißen sollte. Von Ihren Vorschlägen wird einer von unserer Jury ausgewählt und kommt in die Endabstimmung.

Abstimmung am Wochenende bei Hagenbeck

Zwei weitere Namen kommen aus dem Hagenbeck-Team. "Die stehen schon fest, werden aber noch nicht verraten," sagte eine Tierpark-Sprecherin am Dienstag. Den vierten Namen, der ins Rennen geht, wird aus Kommentaren auf den Social Media-Plattformen des Tierparks ausgewählt. Am Wochenende können Besucherinnen und Besucher dann vor dem Eismeer bei Hagenbeck an den beiden Tagen über den endgültigen Namen mit dem sogenannten Arkto-Meter abstimmen.

VIDEO: Tierpark Hagenbeck: Eisbärenbaby ist ein Weibchen (2 Min)

Kleine Eisbärin kam im Dezember zu Welt

Das Eisbärenjunge ist am 19. Dezember geboren worden. Vater ist der Eisbär "Kap", der nun bald - in Abstimmung mit den Koordinatoren des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms - den Tierpark verlassen wird. Auf diese Weise bekommen Mutter und Kind auch mehr Platz im Eismeer.

Eisbären stehen auf Roter Liste

Mutter "Victoria" ist 21 Jahre alt und selbst 2002 im Tierpark auf die Welt gekommen. Sie war bis zur Geburt ihrer Tochter der letzte Eisbär, der in Hamburg geboren wurde. In freier Wildbahn wird das Vorkommen den Angaben zufolge derzeit nur noch auf rund 23.000 Tiere geschätzt. Der Eisbär gilt der Roten Liste bedrohter Tierarten zufolge als gefährdet. Der Meereisverlust durch den Klimawandel gilt als die größte Bedrohung für ihr Überleben.

Hier können Sie abstimmen:

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 15.05.2023 | 07:40 Uhr