Kassenloses Einkaufen: Hamburger Supermarkt startet Testphase Stand: 03.07.2024 15:39 Uhr Kassenloses Einkaufen im Supermarkt mit einer App - die Waren können direkt im Rucksack verstaut werden: Das wird seit Mittwoch in einem Rewe-Supermarkt im Hamburger Stadtteil Hoheluft getestet.

Es ist bundesweit nicht der erste, aber Europas bisher größter kameragestützter Markt. Dieser ermöglicht vorerst testweise kassenloses Einkaufen mit einer entsprechenden App - zu der man sich vorher mit seinen persönlichen Daten anmelden muss.

Hunderte Kameras im Einsatz

Mehrere Hundert Kameras scannen dann im Supermarkt jeden Einkauf. Kundinnen und Kunden können ihre Ware bequem im Rucksack verstauen und müssen nur am Ausgang in der App ihre Einkäufe bestätigen.

Projektmanagerin: Datenschutz gewährleistet

Das spare Zeit und der Datenschutz bleibe gewährleistet, sagt Rewe-Projektmanagerin Jana Sanktjohanser: "Wichtig ist, wir erfassen keine biometrischen Daten."

"Gleiche Mitarbeiteranzahl wie vor dem Umbau"

Skeptikerinnen und Skeptiker solcher Systeme kritisieren, dass dabei in Zukunft womöglich Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Sanktjohanser betont: "Wir haben hier in diesem Markt eine gleichlaufende Mitarbeiteranzahl wie vor dem Umbau und wir benötigen sie auch." Das Personal solle in Zukunft weniger kassieren, dafür aber verstärkt Ware auffüllen und die Kundschaft betreuen.

