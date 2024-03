Hamburger Senat hat Karfreitags-Tanzverbot gelockert Stand: 29.03.2024 06:18 Uhr In Hamburg darf am Karfreitag getanzt werden. Wenigstens ein bisschen mehr als bisher. Der Senat hat das sogenannte Tanzverbot an diesem christlichen Feier- und Trauertag gelockert.

In diesem Jahr mussten die Clubs in Hamburg nicht schon um zwei Uhr schließen. Bis fünf Uhr durfte noch getanzt werden. Und am Abend darf es ab Mitternacht weitergehen.

Linke und FDP wollen weitere Lockerung

Den Hamburger Linken reicht diese Lockerung nicht. Sie finden, das Tanzverbot sei "aus der Zeit gefallen" und gehöre ganz abgeschafft. Auch die FDP meint, es solle jedem Menschen selbst überlassen bleiben, wie er den Karfreitag begeht. Grüne und SPD sind mit der kleinen Reform aber zufrieden. Es gebe so mehr Raum für diejenigen, die feiern möchten. Gleichzeitig würde dabei Rücksicht auf die verschiedenen Bedürfnisse und Lebenslagen genommen.

Regelung in Hamburg fast einzigartig

Hamburg ist mit dieser Regelung eines der wenigen Bundesländer, die das "Tanzverbot" am Karfreitag überhaupt lockern. Nur in Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein darf an den Randzeiten auch gefeiert werden – überall sonst ist es den ganzen Tag verboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 29.03.2024 | 06:00 Uhr