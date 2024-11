Hamburger Schulen alarmiert: Mann spricht wiederholt Kinder an In Eimsbüttel warnen mehrere Schulen vor einem sogenannten Mitschnacker. In den vergangenen Wochen ist es zu mindestens zwei Vorfällen gekommen, bei denen Kinder von einem unbaknnten Autofahrer angesprochen wurden.

In einem Fall vor zwei Wochen hatte ein unbekannter Mann versucht, einen Neunjährigen am Eppendorfer Weg anzusprechen und dazu zu bewegen, in sein Auto zu steigen.Er hatte angeboten, den Jungen nach Hause zu fahren. Der 9-Jährige handelte richtig und ignoriert den Mann. Er ging einfach weiter und erzählte seinen Eltern von dem Vorfall. Die wiederum erstatteten Anzeige bei der Polizei. Auch in einem weiteren Fall soll ein Kind in Eimsbütel von einem Autofahrer angesprochen worden sein. Die Eltern erstatteten ebenfalls anzeige.

Landeskriminalamt Hamburg ermittelt

Die Polizei nimmt das Thema sehr ernst, sagte Polizeisprecher Holger Vehren. Sowohl die Bürgernahen Beamten als auch die Schulpolizisten, "Cops for you" seien informiert und besonders aufmerksam. Das zuständige LKA für Sexualdelikte ermittelt in dem Fall. Die betroffenen Schulen haben bereits die Eltern informiert und ein Präventionskonzept entwickelt um Schüler entsprechend zu sensibilisieren. Kinder sollten "nie zu nah an Fahrzeuge herantreten, auch wenn jemand sie etwas fragen möchte - egal ob Mann oder Frau".

Weitere Informationen Kinder angesprochen: Hamburger Polizei sucht Mann Die Hamburger Polizei warnt vor einem sogenannten Mitschnacker. Der Mann soll in Ottensen und Othmarschen mehrfach Kinder angesprochen haben.(23.06.2023) mehr Kinder angesprochen: Hamburger Polizei verhaftet 41-Jährigen Er soll mehrfach Kinder in Hamburg angesprochen haben. Offenbar versuchte er auch, ein Kind aus einem Lastenrad zu heben. (03.05.2023) mehr