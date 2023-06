Kinder angesprochen: Hamburger Polizei sucht Mann Stand: 23.06.2023 09:24 Uhr Die Hamburger Polizei warnt vor einem sogenannten Mitschnacker. Der Mann soll in Ottensen und Othmarschen mehrfach Kinder angesprochen haben.

Vor Schulen und Spielplätzen soll er sich als Erzieher ausgeben und Kinder gebeten haben mitzukommen. Seit etwa vier Wochen hat die Polizei Hinweise darauf, dass Kinder von einem oder mehreren Männern angesprochen wurden - vorwiegend im Bereich zwischen dem Othmarscher Kirchenweg und Johann-Mohr-Weg. Nach Angaben der Polizei gab es allerdings keine strafbaren Handlungen. Eine Person, die zu den eher rudimentären Beschreibungen passt, haben die Beamtinnen und Beamten allerdings weder angehalten noch identifiziert.

Thema in fünften Klassen auf dem Lehrplan

Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen nun, ob es in der Vergangenheit ähnliche Fälle gegeben hat. Das Thema Mitschnacker steht in der fünften Klasse auf dem Lehrplan, so sollen die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.06.2023 | 12:00 Uhr