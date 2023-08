Hamburger SEK stürmt Wohnung in Eißendorf Stand: 05.08.2023 15:26 Uhr In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eißendorf soll ein 41-Jähriger seine Frau und Kinder bedroht haben. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei überwältigte den Mann in der Nacht zum Sonnabend.

Die Ehefrau und die beiden Kinder hatten sich im Schlafzimmer verschanzt und die Tür abgeschlossen, um sich vor dem offenbar aggressiven Vater zu schützen. Auf Umwegen ging ein Notruf bei der Polizei ein. Eines der Kinder hatte eine Bekannte angerufen, diese meldete sich wiederum bei einer Polizeiwache in Seevetal.

Wohnungstür von Feuerwehr aufgebrochen

Als Polizistinnen und Polizisten vor der Wohnungstür in der Gazertstraße standen, hörten sie Schreie und Randale - doch niemand öffnete den Beamtinnen und Beamten. Die Einsatzkräfte holten Feuerwehrleute dazu, die die Wohnungstür aufbrachen. Dahinter stand der 41-Jährige mit einem Messer in der Hand und bedrohte die Einsatzkräfte. Spezialkräfte rückten an, die den Mann überwältigten.

Frau und Kinder unverletzt

Über eine Drehleiter retteten Feuerwehrleute die Frau und die beiden Kinder durch ein Fenster aus dem Mehrfamilienhaus. Sie sind nach Angaben der Polizei unverletzt geblieben. Der 41-Jährige darf sich jetzt zehn Tage lang seiner Familien nicht nähern.

