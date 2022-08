Hamburger Reederei Hapag-Lloyd führt Container-Tracking ein Stand: 30.08.2022 21:09 Uhr Kunden der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd sollen vom kommenden Jahr an ihre Transportboxen in Echtzeit per Tracking verfolgen können. Dafür werden gerade alle drei Millionen Standardcontainer mit entsprechender Technik ausgestattet.

Fast auf die Minute genau soll künftig angezeigt werden, wo sich der gewünschte Container gerade befindet - das ist das Ziel. Was bislang Wunschdenken war, soll nun Realität werden. "Die Ortungsgeräte werden in der Lage sein, Daten in Echtzeit von jedem Container zu übermitteln und so die Lieferkette transparenter und effizienter zu gestalten", sagte eine Sprecherin von Hapag-Lloyd. Und auf dem Schiff wisse man dann immer sicher, dass ein Container auch wirklich geladen sei.

Bislang ist es nur möglich zu erfassen, wann ein Container den Hafen verlässt oder dort ankommt. Daraus kann dann errechnet werden, wann die Ladung wann wo sein sollte. Das führt allerdings immer nur zu ungefähren Schätzungen. Um das zu ändern will Hapag- Lloyd als erste Reederei weltweit alle 1,6 Millionen Transportboxen mit Trackern ausrüsten. Zuvor hatte Hapag-Lloyd bereits den Kühlcontainerbestand entsprechend ausgerüstet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt