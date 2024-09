Hamburger Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest Stand: 26.09.2024 14:57 Uhr Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und kiloweise Rauschgift gefunden. Zivilfahnder hatten einen 35-Jährigen am Mittwoch bei einer Drogenübergabe an eine Frau beobachtet und beide festgenommen.

Die Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder legten sich in der Straße Lehmkoppel in Hamburg-Rahlstedt auf die Lauer. Im Fokus hatten sie dabei einen 35-jährigen Franzosen. Er soll seit längerem sogenannte Drogen-Taxis mit Rauschgift versorgt haben. Als sie den Mann dann dabei beobachteten, wie er mit einem Beutel in ein Auto stieg und ohne den Beutel wieder ausstieg, schlugen sie zu.

Ein Kilo Kokain, 55 Kilo Marihuana und 4.000 Ecstasy-Tabletten

Bei dem Mann fanden sie mehr als 1.000 Euro Bargeld, ein Messer und ein Handy. Bei der 23-jährigen Fahrerin fanden sie den Beutel, gefüllt mit Kokain, Marihuana und Ecstasy. Anschließend durchsuchten Polizistinnen und Polizisten zwei Wohnungen, die der Mann nutzen soll. Dabei entdecken die Ermittlerinnen und Ermittler mehr als ein Kilo Kokain, rund 55 Kilo Marihuana und mehr als 4.000 Ecstasy-Tabletten. Der Mann und die Frau sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.09.2024 | 15:00 Uhr