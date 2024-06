Hamburger Polizei fasst zwei Männer nach illegalem Autorennen Stand: 25.06.2024 16:34 Uhr Nach einem Autorennen in der Hamburger Innenstadt hat die Polizei zwei Männer gefasst. Beide waren während der Fahrt aus dem Auto gesprungen und hatten noch versucht, zu flüchten.

Zivile Bundespolizistinnen und -polizisten hatten am Montagabend beobachtet, wie sich zwei Autos auf der Lombardsbrücke offenbar ein Rennen lieferten. Als sie das eine Fahrzeug stoppen wollten, raste der Fahrer über mehrere rote Ampeln in Richtung Rotherbaum davon. Am Grindelhof sprangen Fahrer und Beifahrer dann aus dem rollenden Wagen und rannten davon. Das führerlose Fahrzeug rollte über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit drei parkenden Autos.

Polizei findet Drogen und Bargeld im Auto

Die beiden 22 Jahre und 31 Jahre alten Männer konnten nach kurzer Verfolgung gefasst werden. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Fahrer hatte keinen Führerschein und womöglich Drogen konsumiert. Im Wagen fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Beutel mit Haschisch und Marihuana, außerdem hatten beide Männer größere Summen Bargeld dabei. In ihren Wohnungen in Bad Oldesloe fand die Polizei weiteres Geld, sowie Verpackungen für den Drogenhandel.

Nach dem zweiten am Autorennen beteiligten Fahrzeug wird noch gefahndet.

