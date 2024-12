Hamburger Otto-Konzern verkauft About You an Zalando Stand: 11.12.2024 14:46 Uhr Der Online-Händler Zalando will seinen Konkurrenten About You schlucken. Die Hauptaktionäre von About You - der Hamburger Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentfirma Heartland und die Gründer und Chefs der Firma - haben sich den Angaben zufolge bereits verpflichtet, ihre Aktien an Zalando zu verkaufen.

Sie halten 73 Prozent an dem Unternehmen. Zalando beabsichtigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für bis zu 100 Prozent des Aktienkapitals von About You abzugeben. Je About-You-Aktie bietet Zalando 6,50 Euro. Damit wird About You mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet. Der Aktienkurs des Berliner Modehändlers Zalando brach am Mittwoch ein. Der Wert der About-You-Papiere schnellte dagegen nach oben.

Verkauf soll bis Sommer 2025 abgeschlossen sein

"Zalando und About You bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten", erklärten die beiden Unternehmen. Bis Sommer 2025 soll der Verkauf - vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen - abgeschlossen sein. Von dem Zusammenschluss erwarten die Online-Händler langfristig Synergien von 100 Millionen Euro pro Jahr, die sowohl im Firmenkundengeschäft als auch im Endkundengeschäft erzielt werden sollen.

About You: Bisherige Geschäftsführer sollen im Unternehmen bleiben

Die bisherigen Geschäftsführer von About You, Sebastian Betz, Tarek Müller und Hannes Wiese, sollen auch nach der Übernahme im Unternehmen bleiben. Ein größerer Stellenabbau geht nach Unternehmensangaben nicht mit dem Zusammenschluss einher.

Otto-Tochter About You 2014 gegründet

Zalando mit Sitz in Berlin ist 2008 gegründet worden und hat nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen aktive Kundinnen und Kunden in 25 europäischen Märkten. Für das Unternehmen arbeiten mehr als 15.000 Menschen, der Umsatz im vergangenen Jahr betrug rund zehn Milliarden Euro. About You mit Sitz in Hamburg ist 2014 als Tochtergesellschaft von Otto gegründet worden. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug 1,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit 1500 Beschäftigten ist nach eigenen Angaben in 29 europäischen Ländern aktiv.

Weitere Informationen Otto Group zeigt sich trotz gesunkener Umsätze zufrieden Im vergangenen Jahr verkaufte der Hamburger Konzern sechs Prozent weniger Waren und Dienstleistungen. Der Verlust liegt im dreistelligen Millionenbereich. (29.05.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.12.2024 | 16:00 Uhr